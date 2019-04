Florian Ebner, dem die "Bernauer Stub’n" im gleichnamigen Ort am Chiemsee gehört, ist der neue Pächter des Traditionslokals. Wie die Chiemsee-Alpenland Tourismus GmbH mitteilt, ist die "Linde" ab jetzt wieder täglich ab 10.30 Uhr bis in die Abendstunden geöffnet und serviert bayerische Küchen-Klassiker. Auch das zugehörige Hotel wird laut Tourismus-Sprecherin Patrizia Scravaglieri am 1. Juli wieder eröffnen.