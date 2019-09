Mann begrapscht sein Opfer mehrfach

Der junge Ingenieur fasste ihr nun an den Po, worauf sich die 34-Jährige zu ihm umdrehte und ihn bat, sie in Ruhe zu lassen. Doch der Mann machte einfach weiter. Als sich das Opfer wiederum ihren Begleiterinnen zuwandte, umarmte sie der Mann von hinten und griff ihr an den Busen.