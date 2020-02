Lässt das Innenministerium das Volksbegehren zu, müssen sich zu einem vom Ministerium festgelegten Termin innerhalb von 14 Tagen zehn Prozent der bayerischen Wahlbevölkerung in den Rathäusern eintragen. Es werden also etwa eine Million Unterschriften benötigt. Der Landtag kann den Gesetzesentwurf dann annehmen oder nicht. Nimmt er ihn nicht an, kommt es zum Volksentscheid.