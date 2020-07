Der Brand ereignete sich am Samstagnachmittag in Wang, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und konnte eine 60-Jähriger ermitteln, die unter dringendem Tatverdacht steht. Die Frau wurde von der Polizei Moosburg in ihrem Hotelzimmer angetroffen und festgenommen.