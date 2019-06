München verändert sein Gesicht

Und auch dem Bahnverkehr droht Chaos. Nach dem Muster der kanadischen Stadt Montreal will München – erstmals in Europa – neue Geschäfts-, Wohn- und Vergnügungszentren auf riesigen Platten über den Gleisanlagen von alten, hässlichen Bahnhöfen errichten. Dadurch sollen Grundstücke, die nicht beliebig produzierbar sind, gleichsam aus dem Nichts für die Stadtentwicklung gewonnen werden, ohne dass die Bahn verschwinden muss. "In absehbarer Zeit wird man es sich nicht mehr leisten können, dass die Spatzen zwischen den braunen Schottersteinen herumpicken," meint der Chefarchitekt der Bundesbahn, Emil Schuh, der die utopisch anmutende "Stadt auf Stelzen" entworfen hat.

Hauptbahnhof: Planungen für Abriss beginnen schon in den 60er Jahren

In die Planungen der DB einbezogen ist bereits der Abriss des Hauptbahnhofs (womit tatsächlich erst 50 Jahre später begonnen wird). Dieses technisch und finanziell anspruchsvolle Projekt wird nur deshalb zurückgestellt, weil die für 1972 terminierten Olympischen Spiele einen beschleunigten Ausbau der innerstädtischen S-Bahn-Trasse erzwingen. Dadurch rückt zunächst das schäbige Umfeld des Ostbahnhofs in den Vordergrund der Bahn-Überlegungen, zumal auch die Stadtplaner längst an eine Aufwertung des Münchner Ostens denken.

Anfang 1970 soll mit dem Abbruch des ruinösen Ostbahnhofs begonnen werden. Die neue Schalterhalle mit 50 Fahrkartenautomaten soll größtenteils unter die Erde kommen, obwohl der gesamte Fernverkehr weiterhin und auch der künftige S-Bahn-Verkehr oberirdisch verlaufen sollen. Über die Schienenstränge und angrenzende Rangierflächen will man eine 25.000 Quadratmeter große Betonplatte stellen. Gebäude mit bis zu 15 Stockwerken, mit Läden, Appartements und Kinos sind bereits von Immobilienfirmen geplant (verwirklicht wird dann ein neuer, aber viel kleinerer Ostbahnhof).

Zukunftsvision Flugtaxis

Das Jahr 1969 weist schon über 1972 hinaus, in das moderne, post-olympische München. Doch vieles schmerzt auch, irritiert, fordert Politiker und Fachleute heraus. OB Hans-Jochen Vogel fordert Systeme, die Elemente des Individualverkehrs und des Massenverkehrs vermischen, mit so utopischen Namen wie "Teletram" und "immateriellem Verkehr". Fernsehen und Elektronik könnten einen Teil des Autoverkehrs überflüssig machen, meint er. Sogar das "Lufttaxi" taucht damals schon unter den Luftschlössern auf. Auf eine eher psychologische Bremse verweist Bayerns Innenminister Bruno Merk: Das Verhältnis vieler Menschen zu den Fortbewegungsmitteln sei immer noch zu emotional, zu wenig zweckorientiert. Für manchen sei das Auto halt immer noch Statussymbol. "Einen solchen Luxus," bemerkt der CSU-Politiker, "werden wir und zumindest in den Ballungsräumen nicht mehr lange leisten können." Ein halbes Jahrhundert später ist diese Erkenntnis tatsächlich bei vielen Menschen angekommen.

Lesen Sie auch: München - Hauptbahnhof-Abriss soll gestoppt werden

Lesen Sie auch: Verkehrslabor München - Idee einer Internationalen Bauausstellung