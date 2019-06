München - Es gab keine Straßen auf dem Mond, aber auch keinen Verkehr, man konnte also hinfahren, wo man wollte – nur nicht in die Krater." Was klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, ist eine Episode im Leben des Charlie Duke. Der ehemalige Nasa-Astronaut war 1972 mit der Apollo-16-Mission auf dem Mond – mit damals 36 Jahren als jüngster Astronaut. Sicher der größte Moment fürs Tagebuch.