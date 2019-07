Das begeisterte auch Schulpolitiker, die ansonsten immer fragten, was wir auf dem Mond verloren hätten. So hat mich der SPD-Bildungspolitiker Dr. Jürgen Böddrich, der mich drei Jahre vorher für die SPD geworben hatte, in seine Wohnung eingeladen, um den bedeutsamen Abend am Fernseher mitzuerleben (sowas hatte meine Studenten-WG noch nicht).

Das Schwarz-Weiß-Programm lief im Hintergrund, wir planten seinen Landtagswahlkampf 1970, wozu ich als Schul- und Hochschulreporter viel beitragen konnte. Doch das Programm zog sich und zog sich, um zwei Uhr früh hatten wir schon für jede Fachschaft jeder Hochschule eine Veranstaltung geplant. Es wurde drei Uhr, da fielen uns schon fast die Augen zu. Sechs Minuten vor Vier kam endlich der kleine Schritt von Neil Armstrong, der für die Menschheit ein großer war, wie wir seit jener Nacht wissen. Ein Jahr später folgte der SPD-Wahlsieg in Schwabing-Milbertshofen. So was ist heute seltener als eine Mondlandung, denn die nächste soll schon 2024 sein!

Schauspielerin Michaela May

Mein Vater war hochinteressiert an der Mondlandung. Wir, meine Geschwister und ich, durften zu dieser Zeit nicht so viel fernsehen, aber das war ein groß vorbereitetes Familienevent, da hat man ja richtig drauf gewartet. Die ganze Familie, zusammen mit den Großeltern, hat das zuhause gesehen. Einen Fernseher hatten wir schon, den habe ich gekauft, weil ja schon Sendungen mit mir gelaufen sind und ich nicht immer bei den Nachbarn schauen wollte.

Meine Eltern haben drauf geachtet, dass wir ausgewählte Sachen sehen, Nachrichten waren ein Muss, aber bei der Mondlandung hat mein Vater auch gesagt: "Das müssen wir anschauen, da müsst ihr abends alle daheim sein." Ich dachte, ich bin in einem Science-Fiction-Film. Man hat das gar nicht richtig glauben können. Ein Meilenstein. Das war bis dahin völlig undenkbar. Ein paar Jahre zuvor war ich im Rahmen des Films "Onkel Toms Hütte" in Russland auf Filmfestspielen. Da wurde mir Juri Gagarin vorgestellt, ich war natürlich schwer beeindruckt, als ich so einen Mann von einem anderen Stern gegenüberstand. Der Weltraum an sich macht mich zu einem religiösen Menschen. Der Begriff der Unendlichkeit wird einem so plastisch gezeigt. Woher alles kommt, wohin alles geht. Das zeigt, wie klein wir hier sind.

