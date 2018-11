München - Bei einer dreitägigen Großkontrolle gegen Einbrecherbanden hat die Polizei in Bayern gut 7200 Menschen überprüft und 50 vorläufig festgenommen. Ein besonderes Augenmerk habe organisierten Banden gegolten, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) laut Mitteilung am Dienstag in München.