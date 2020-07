Von der Bankerkarriere zum Sushi-Spezialisten

Chefkoch Mun Kim, nach dem das Restaurant benannt ist, ist geboren in Südkorea, aufgewachsen auf Hawaii, hat nach einer Bankerkarriere in Kalifornien und New York der Finanzwelt den Rücken gekehrt und ist bei einem Sushimeister in die Lehre gegangen. Sein erstes Restaurant eröffnete er mit seinem Partner Cary Gilbert in Buenos Aires, Argentinien, bis sie 2016 das MUN in München eröffneten. Hier verwöhnen sie nun die Münchner mit einer Fusionsküche, die Mun Kims Einflüsse vereint; mit Schwerpunkt auf traditionellem Sushi und koreanischer Kochkunst.