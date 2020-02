München - In den Nachrichten dominiert das Coronavirus, doch auch die "normale" Influenza-Grippe ist nicht zu unterschätzen. So ist seit Beginn des Jahres bei 4.255 Menschen in München ein Influenza-Virus diagnostiziert worden. Letzte Woche lagen in der Stadt 1.465 Meldungen einer Grippeerkrankungen vor, teilte das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) mit. Deutschlandweit wurden laut Robert-Koch-Institut seit Oktober 2019 schon 96 Todesfälle als Folge der Influenza-Grippeerkrankung erfasst. Das RGU erwartet, dass die Grippezahlen in München dieses Jahr die Vorjahreswerte noch überschreiten.