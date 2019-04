Das ist den Beamten zufolge passiert: Am Mittwoch gegen 13 Uhr erreichte die Beamten der Anruf eines Jugendeinrichtungs-Leiters in Neuhausen. Er habe mitgeteilt, dass mehrere telefonische und schriftliche Drohungen dort eingegangen seien - "in diesen Drohungen wurde eine Brandstiftung an dem Haus angedroht", heiß es im Polizeibericht.