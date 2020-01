"Wir haben 2020 so begonnen, wie wir 2019 aufgehört haben", sagte Köllner grinsend über das achte Spiel in Serie ohne Pleite, gleichbedeutend mit seinem ersten Heimsieg: "Die Fans mussten ja lange genug warten, dass es unter mir auch zuhause klappt." In der Tabelle schaut der 50-Jährige weiter stur nach unten: "Wir sind glücklich, dass wir unseren Abstand zu Chemnitz von neun auf elf Punkte ausbauen konnten. Das war die Prämisse für das Spiel, dass wir unser Saisonziel früh erreichen können."