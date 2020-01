München - Was für ein Start ins Pflichtspieljahr 2020! Beim 4:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig waren die Löwen von Beginn an voll auf der Höhe. Das Team von Michael Köllner überzeugte mit seiner Einsatzbereitschaft und schaffte es immer wieder, mit schnellen Vertikalpässen ins Abwehrdrittel der Braunschweiger zu kommen und Chancen zu kreieren. Die Löwen gingen dank Treffer von Efkan Bekiroglu und Dennis Dressen mit einer 2:1-Führung in die Pause. Sascha Mölder stellte mit einem Doppelpack in der zweiten Hälfte den Endstand her. Die Löwen in der Einzelkritik.