Ramersdorf - Gegen 14.20 Uhr ist es am Samstag in der Balanstraße (stadtauswärts) zu einem Unfall mit einem zivilen Polizeiwagen gekommen. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem Audi beim Ausparkvorgang in die rechte Seite eines Autos, in dem ein Polizist (36) saß. Das berichtet die Münchner Polizei am Sonntagmittag.