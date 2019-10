Herzogenaurach - Ein brennender Mülleimer hat am Donnerstag in Mittelfranken zur Räumung von zwei Schulen geführt. Auf einer Toilette einer Schule in Herzogenaurach war aus dem brennenden Abfalleimer Rauch aufgestiegen, so dass ein Brandmelder anschlug, wie die Polizei berichtete. Niemand sei verletzt worden. Von der Evakuierung der Mittelschule waren rund 300 Schüler betroffen. Außerdem musste auch eine benachbarte Grundschule mit etwa 100 Schülern evakuiert werden, wie Schulleiter Helmut Nicklas mitteilte.