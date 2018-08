Wetter hilft Feuerwehr nicht

Das Wetter spielt den Einsatzkräften nicht in die Karten. In der Waldbrandregion ist am Freitag nur vereinzelt mit Regen zu rechnen. Es sei unklar, wo genau es zu Schauern und Gewittern komme, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Morgen.