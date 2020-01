Eine besondere Gefahr sieht Pretzl beispielsweise in der Humboldtstraße, in der mit kleinen Geschäften ähnliche Strukturen vorliegen wie in der Fraunhoferstraße. "Hier würde der Wegfall aller Parkplätze und Anlieferungsmöglichkeiten für viele urmünchnerische Geschäfte das Ende bedeuten", sagt er. "Das stößt auf unseren entschiedenen Widerstand."

Grüne: Radentscheid war erfolgreichstes Bürgerbegehren aller Zeiten

Die grüne OB-Kandidatin Katrin Habenschaden erinnert daran, dass der Radentscheid "das erfolgreichste Bürgerbegehren aller Zeiten in München" gewesen sei. 160.000 Münchner hatten dafür gestimmt. "Die Bürger wünschen sich mehr Sicherheit und Komfort beim Radfahren. Das ist ohne eine Neuaufteilung des öffentlichen Raums aber nicht möglich", sagt Habenschaden.

2.000 Parkplätze würden auf den ersten Blick viel erscheinen, dabei würde es sich aber um nicht mal ein Prozent der Gesamtmenge öffentlicher Parkplätzen in München handeln. "Zudem werden die Parkplätze nicht ad hoc gestrichen, sondern über einen Zeitraum von mehreren Jahren", sagt Habenschaden weiter. Ihr sei es wichtig, dass bei der Planung der neuen Radstrecken immer der Liefer- und Wirtschaftsverkehr sowie der dringend notwendige Ausbau des ÖPNV mitgedacht würden. Habenschaden: "Da darf es kein Entweder-oder geben, sondern immer nur ein Miteinander."

OB Reiter: "Ich beschäftige mich nicht mit Ängste schürenden Skizzen"

SPD-Fraktionschefin Verena Dietl sagt: "Wir stehen dazu, dass Radwege geplant werden müssen." Jeden Vorschlag würde sich die Fraktion, sobald er ausgearbeitet vorliegt, genau anschauen, um vor allem auch mit den Menschen vor Ort eine gute Lösung zu finden. "Wir wollen Pläne umsetzen", sagt Dietl, "aber nehmen auch die Befürchtungen vor Ort ernst."

Der Rathaus-Chef selbst äußert sich zu der Liste, die aus seiner Verwaltung stammt, eher ausweichend und wortkarg. Auf Anfrage teilt OB Dieter Reiter (SPD) mit: "Ich befasse mich nur mit seriösen Stadtratsvorlagen der Verwaltung und nicht mit Ängste schürenden Skizzen."

Zehn Maßnahmen pro Quartal sollen aus dem Entwurf umgesetzt werden – die ersten wurden mit all den vorgesehenen Streichungen von Parkplätzen und Fahrstreifen vom Stadtrat bereits übernommen. Über einen Großteil der weiteren Pläne beschließt man im Rathaus erst im März – nach der Wahl.

Lesen Sie hier: Was München im Jahr 2020 erwartet