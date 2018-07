37 Jahre nach dem Verbrechen Ursula Herrmanns Bruder: Schwere Vorwürfe gegen Justiz

Rückblick: Der Fall Ursula Herrmann gilt als einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands. Vor 37 Jahren, am 15. September 1981, ist die damals Zehnjährige am Ammersee entführt worden. Sie ist in einer vergrabenen Kiste eingesperrt worden, sie erstickte darin. Erst 2010 war der Täter in Augsburg verurteilt worden. Doch nach der langen Zeit blieben viele Zweifel an diesem Schuldspruch - Herrmann formuliert es so: "Vieles spricht dafür, dass ein Unschuldiger seit zehn Jahren im Gefängnis sitzt. Die Menschen, die den Tod meiner Schwester zu verantworten haben, leben in Freiheit. Damit will ich mich nicht abfinden."