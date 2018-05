Lewandowski soll auch in der kommenden Saison seine Tore im Bayern-Trikot erzielen. "Wir wissen, was wir an Robert Lewandowski haben. Es braucht sich keiner Gedanken zu machen, er wird auch im nächsten Jahr hier in München Fußball spielen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unter der Woche.