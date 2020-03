30. Jubiläum "stern TV" sagt Geburtstagsshow wegen Corona ab

Wie das Portal "DWDL" berichtet, geht es in der Sendung vom 1. April vielmehr um die Frage, wie sich die Deutsche Bahn auf Corona einstellt und wie sie für desinfizierte Züge sorgt. Zudem wird Hallaschka mit dem Virologen Prof. Hendrik Streeck sprechen sowie mit RTL-Reporter Christof Lang, der im Ski-Gebiet Ischgl war, als sich das Virus dort ausbreitete. In der Jubiläumssendung sollte ursprünglich Günther Jauch (63) zu Gast sein, der das Magazin zwischen 1990 und 2011 moderiert hat. Stattdessen wird es wohl ein Update von Oliver (42) und Amira Pocher (27) geben. Das Promi-Paar ist an Covid-19 erkrankt, scheint jedoch auf dem Weg der Besserung zu sein.