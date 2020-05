Waldhof Mannheim – KFC Uerdingen 05

SV Meppen – Würzburger Kickers

1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern

SG Sonnenhof Großaspach – SpVgg Unterhaching

FC Ingolstadt 04 – FC Bayern II

Eintracht Braunschweig – FC Viktoria Köln

FSV Zwickau – Hansa Rostock

31. Mai, 13 Uhr:

TSV 1860 – MSV Duisburg

31. Mai, 14 Uhr:

Preußen Münster – Hallescher FC

31. Mai, 17 Uhr:

Carl-Zeiss Jena - Chemnitzer FC

Kein Profi-Mannschaftssport in Thüringen - muss Jena ausweichen?

Dass von der Politik ein Go zu erwarten war, hatte die bayerische Staatsregierung bereits Anfang der Woche im Zuge ihrer Genehmigung einer Fortsetzung der Basketball-Bundesliga angedeutet. Man habe sich entschieden, den Spielbetrieb auch in der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga zu erlauben, hieß es in einer Mitteilung.

Knackpunkt ist vor allem Thüringen. Hier herrscht bis 5. Juni ein Verbot zur Ausübung von professionellem Mannschaftssport, wovon beispielsweise Carl-Zeiss Jena betroffen ist. Der DFB dazu: "Die Vereine, an deren Standorten per Verfügungslage noch kein Profispielbetrieb erlaubt ist, sind nun noch einmal dazu aufgefordert, in aktive Klärung mit den zuständigen Behörden zu treten." Sollte ein Club sein eigenes Stadion nicht nutzen dürfen, müsse er in eine andere Spielstätte ausweichen.

Lesen Sie hier: Nach dem Berzel-Ausfall - wird Weber zum Nutznießer?