Abstiegsangst beim TSV 1860

Für die Löwen geht es in der 3. Liga zwei Spieltage vor Schluss noch um alles: Sowohl der Klassenerhalt als auch der Abstieg in die Regionalliga sind möglich – das Spiel gegen den Tabellenvorletzten Fortuna Köln könnte zum alles entscheidenden Spiel werden. Gewinnt der TSV 1860 zuhause, ist der Klassenerhalt gesichert. Bei einer Niederlage befindet sich die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka am letzten Spieltag plötzlich mittendrin im Abstiegkampf!

Die Sechzger sind das derzeit formschwächste Team der 3. Liga – in den letzten fünf Ligaspielen gab es fünf Niederlagen für die Münchner. Doch auch bei den Kölnern läuft es nicht rund – der Tabellenvorletzte ist seit neun Spielen sieglos.

Geschäftsführer Günther Gorenzel ist sich der prekären Lage der Löwen bewusst, glaubt allerdings an einen Sieg gegen die Fortuna: "Ganz klar: Wir wollen alles daran setzen, dass wir am Samstag punkten. Es macht keinen Sinn, den Spielern einzuimpfen: Wir müssen, wir müssen! Sie sollen sich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Es gibt ganz einfache Attribute, für die wir stehen und die uns in der gesamten Saison stark gemacht haben. Uns hat es immer ausgemacht, dass wir das Momentum auf unsere Seite ziehen konnten, wenn wir den Ball gut haben laufen lassen", so Gorenzel am Dienstag.

TSV 1860: Hoffen auf Nico Karger

Hoffen kann der TSV 1860 möglicherweise wieder auf Angreifer Nico Karger, der beim 2:5 gegen den FSV Zwickau verletzt fehlte. Am Mittwoch stieg der 26-Jährige wieder ins Mannschaftstraining ein, ein Einsatz am Samstag erscheint möglich. "Bei Nico Karger haben wir große Hoffnung, dass es funktioniert", sagte Gorenzel.