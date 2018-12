Paul fordert Sieg, Fanfreundschaft mit FC Bayern

Der sechste Sieg soll her für die Löwen: Daran ließ zumindest Rechtsverteidiger Herbert Paul vor der Partie gegen Carl Zeiss Jena an diesem Sonntag keinen Zweifel.

"Ich bin der Meinung: Gerade in unseren Heimspielen mit diesen wahnsinnigen Fans im Rücken liegt es mehr an uns als am Gegner: Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir jeden schlagen", sagte der gebürtige Ingolstädter im Interview mit der AZ: "Gegen Jena gibt es nichts anderes als einen Sieg. Danach sehen wir, wie es gegen Lautern ist. Mit sechs Punkten in die Winterpause zu gehen, wäre top."

Coach Daniel Bierofka muss gegen den Abstiegskandidaten derweil auf Linksverteidiger und Vorlagenkönig Phillipp Steinhart verzichten, der eine Sperre wegen seiner fünften Gelben Karte absitzt. Gut möglich, dass Bierofka auf eine Dreierkette setzt, mit Leihspieler Simon Lorenz auf der linken Position.

Die Partie gegen den Ex-DDR-Klub ist indes brenzlig, weil die Ultras von Carl Zeiss, die Horda Azzuro, eine Fanfreundschaft mit den Ultras der FC Bayern haben, der Schickeria. So wies die Münchner Polizei im Vorfeld auf mögliche Beeinträchtigungen im Verkehr wegen der Fantrennung hin. Und bat darum, das Grünwalder Stadion in Giesing ab dem Vormittag bis zum späten Nachmittag besser weiträumig zu umfahren.