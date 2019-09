3. Liga live MSV Duisburg gegen TSV 1860 im Liveticker

1860 will in Duisburg nächsten Sieg

Der TSV 1860 möchte am kommenden Samstag beim MSV Duisburg den dritten Ligasieg in Serie einfahren. Zunächst war lange unklar, ob die Auswärtspartie der Sechzger überhaupt zum geplanten Termin stattfinden könnte. In der vergangenen Woche bestätigte der MSV allerdings, dass die Schäden am Dach der Duisburger Schauinsland-Arena behoben wurden und das Spiel somit wie geplant am 21. September ausgetragen werden kann.

Nach zwei Siegen gegen Chemnitz und Jena könnte der TSV voller Zuversicht die Reise ins Ruhrgebiet antreten, wäre da nicht die schwache Auswärtsbilanz der Löwen in der laufenden Saison. Von den vier Auftritten in der Ferne kehrte der TSV lediglich nach dem knappen 1:0 in Chemnitz mit Punkten im Gepäck zurück. Die Partien gegen Eintracht Braunschweig, Waldhof Mannheim und den FC Magdeburg gingen allesamt verloren. Mit dem 3:1-Heimsieg gegen Jena im Rücken soll nun gegen die Zebras der nächste Erfolg gelingen.

Heimstarkes Duisburg fordert 1860

Dass dies kein Selbstläufer wird, zeigen die bisherigen Ergebnisse der Duisburger vor heimischer Kulisse: Der MSV ist die einzige Mannschaft der dritten Liga, die alle bisherigen Heimspiele für sich entscheiden konnte und rankiert derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. Am vergangenen Spieltag verschenkten die Zebras leichtfertig einen schon fast sicher geglaubten Auswärtssieg beim FC Magdeburg. In der dritten Minute der Nachspielzeit kassierte der MSV den Magdeburger Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. Gegen Duisburg treffen die Sechzger am Samstag auf ein bekanntes Gesicht: Flügelstürmer Moritz Stoppelkamp, der von 2012 bis 2014 im Löwentrikot auflief, trägt mittlerweile beim MSV die Kapitänsbinde und gehört mit acht Treffern zu den Top-Torjägern der Liga.

Trainer Daniel Bierofka muss im Duell mit dem MSV auf Efkan Bekiroglu verzichten. Der Mittelfeldakteur, der gegen Jena traf, verletzte sich unter der Woche im Training und fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel für längere Zeit aus. Für erfreuliche Nachrichten sorgte dagegen die Rückkehr von Aaron Berzel ins Mannschaftstraining, der aber vorerst wohl auf der Bank Platz nehmen wird.