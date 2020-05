12.59 Uhr: Beide Teams stehen am Mittelkreis. Es gibt eine Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie.

12.57 Uhr: Die Mannschaften machen sich bereit. Gleich geht's los!

12.50 Uhr: Für Löwen-Goalgetter Mölders geht es heute übrigens gegen seinen Ex-Verein. Der Stürmer dürfte nach der Corona-Pause also doppelt motiviert sein.

12.36 Uhr: Die Löwen könnten heute zum 15-mal in Serie ungeschlagen bleiben. Zu Gast ist allerdings Tabellenführer Duisburg (47 Punkte). Da die Hachinger gestern in Großaspach mit 2:0 gewannen, sind die Mannen aus dem Münchner Vorort punktgleich mit dem Tabellenführer. Der MSV ist also unter Zugzwang.