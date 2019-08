Bayern-Amateure mit etwas Profi-Erfahrung

In der 3. Liga geht es für den FC Bayern II am 6. Spieltag gegen den Chemnitzer FC. Die Sachsen sind in der bisherigen Saison noch ohne Sieg und stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Etwas besser sieht es da schon für die Bayern-Amateure aus, die bislang immerhin zwei Siege einfahren konnten und auf dem 13. Platz stehen. Ein Sieg am Samstag könnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in die obere Tabellenhälfte bringen.

Die "kleinen" Bayern können am Samstag auch wieder von etwas Profi-Erfahrung profitieren: Torjäger Kwasi Okyere Wriedt stand zuletzt bei der ersten Mannschaft im Kader. Beim Sieg im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus (3:1) und dem 2:2 zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC blieb der Angreifer jedoch ohne Einsatz. In der zweiten Mannschaft ist "Otschi" hingegen gesetzt – der Stürmer spielte alle fünf Partien durch und war bereits fünf Mal erfolgreich. Ob er auch gegen Chemnitz wieder zuschlägt?

Die Bayern-Amateure dürften die Gäste mit Rückenwind im Grünwalder Stadion empfangen, denn nach der bitteren 2:5-Pleite gegen Viktoria Köln gab es am vergangenen Spieltag einen 2:1-Sieg beim Halleschen FC. Nun wartet also der Chemnitzer FC auf die Münchner – die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker.