Dreierpacker Ziereis von Beginn an?

Tore schießen können die Löwen noch: Nach dem 11:1 im Toto-Pokal und den zwei aberkannten Treffern gegen Meppen, soll in Magdeburg endlich wiede ein Auswärtssieg her. Auf fremden Plätzen hat der TSV 1860 ja so seine Probleme – zuletzt setzte es eine herbe 0:4-Niederlage in Mannheim.

Löwen-Coach Daniel Bierofka will diese Bilanz endlich durchbrechen. Und wer weiß: Vielleicht platzt ja bei Markus Ziereis gegen den FC der Knoten in der Liga. Im Toto-Pokal traf der Angreifer ja gleich dreimal. Einziges Problem: In der Liga will es nicht klappen – und das Standing des Sechzger-Stürmers in der dritthöchsten deutschen Spielklasse könnte schlechter kaum sein. 48 Drittliga-Einsätze, null Tore. Ziereis, quasi Sechzigs Amateur-Weltmeister, steht im Profi-Geschäft im Abseits.

TSV 1860: Löwen wollen punkten

Klar ist: Drei Punkte wären durchaus wichtig. Acht Punkte beträgt der Rückstand der Löwen bereits auf den Tabellenführer Ingolstadt, nur ein Punkt ist der TSV 1860 von einem Abstiegsplatz entfernt. Bierofka und seine Mannen dürften also gewarnt sein. Anpfiff in Magdeburg ist um 14 Uhr.

