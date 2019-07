TSV 1860 gegen FSV Zwickau unter Zugzwang

Aufwand und Ertrag stimmen bei den Löwen bislang noch nicht überein. Aus den ersten beiden Partien holte das Team von Daniel Bierofka - trotz guter Ansätze - lediglich einen Zähler. Um sich nicht gleich zu Saisonbeginn unten festzusetzen, sollten die Löwen am Mittwochabend gegen den FSV Zwickau punkten.

"Ein Fehlstart wäre es lediglich was die Punkte angeht, nicht aber hinsichtlich der Leistung", stellte Daniel Bierofka am Dienstag klar und hob die positive Entwicklung seiner Mannschaft in den ersten beiden Partien heraus. "Ich bewerte als Trainer die Leistung und versuche die Mannschaft weiterzubringen. Klar sind die Ergebnisse wichtig, aber wenn es die Mannschaft gut macht, wie es in Braunschweig der Fall war, kann ich meinen Jungs ja nicht den Kopf abreißen", erklärte Bierofka weiter.

Gegen die Sachsen darf Rückkehrer Timo Gebhart, der in den ersten beiden Partien noch eingewechselt wurde, auf sein Startelf-Debüt hoffen. "Vielleicht steht er schon in der Startelf, das wird man sehen", deutete Bierofka an, forderte aber weiter Geduld mit dem 30-Jährigen: "Er braucht noch ein bisschen Zeit. Er hatte jetzt drei Wochen Vorbereitung bei Viktoria Berlin, das ist eine andere Vorbereitung als bei uns."

