Lucas Hufnagel hatte die Hachinger nach 56 Minuten auf Vorarbeit von Luca Marseiler mit einem Drehschuss in Führung gebracht. Erst kurz vor Schluss gelang dem VfL durch Maurice Trapp der Ausgleich zum 1:1 (89. Minute). Am Sonntag trifft der Hachinger Lokalrivale TSV 1860 im Grünwalder Stadion in Giesing auf Abstiegskandidat Carl Zeiss Jena (13 Uhr, im AZ-Liveticker).