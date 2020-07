München - Nur in einem von 100 Fällen sind die Trickbetrüger erfolgreich. Doch wenn "Falsche Polizisten" ein Opfer erst einmal am Haken haben, holen sie aus ihm den letzten Cent heraus. Die gut 80 Jahre alte Münchnerin erhielt am Montag einen Anruf. Die übliche Masche: Sie stehe auf der Liste einer Einbrecherbande. Die Rentnerin schöpfte Verdacht. Der Fremde am Telefon schlug vor, sie solle die Polizei unter 110 anrufen und sich erkundigen.