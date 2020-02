München - Ein tragischer Unfall taucht in der Polizeistatistik bei den tödlichen Verkehrsunfällen nicht auf: Eine 84-jährige Fußgängerin ist am 27. August an der Arnulfstraße auf dem Gehweg von einem VW-Bus der Bundespolizei erfasst worden. Die 84-Jährige starb auf den Tag genau vier Monate später im Krankenhaus, "eines natürlichen Todes", so die Polizei.