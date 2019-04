25 Jahre "Kalkofes Mattscheibe" Oliver Kalkofe: "Viele Sender verachten das Publikum"

Das ist einmalig im TV: Zum 25-jährigen Jubiläum von "Kalkofes Mattscheibe" zeigt der Sender Tele 5 die Kult-Show ab dem 18. April 25 Stunden lang am Stück. Seit 1994 schreitet Oliver Kalkofe (53) schon aus vollster Überzeugung zur Tat und parodiert den fürchterlichsten Fernsehunsinn auf seine unnachahmliche Weise. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Kalkofe über die holprige Anfangszeit und gibt einen Ausblick in die Zukunft. Natürlich spart er auch nicht an Kritik am TV: Seiner Meinung nach verachten viele Sender sogar ihr Publikum...