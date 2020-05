25 Jahre auf Sendung "taff"-Jubiläum: Interessante Fakten zum Lifestyle-Magazin

Das Magazin und die Promis

Doch auch einige Promis schlüpften in die "taff"-Moderatorenrolle. Bonnie Strange (33) übernahm von 2015 bis 2016 die Vertretung von Annemarie Carpendale und Rebecca Mir. Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) wurden zu ihrem Glück gezwungen und mussten als Strafe für eine verlorene Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 17. Juni 2019 für eine Folge ran. Auch Stefanie Giesinger (23) führte 2014 als Siegerin von "Germany's next Topmodel" einmalig durch die einstündige Sendung.

Daniela Katzenberger (33) und "taff" haben eine ganz besondere Verbindung: Nachdem sie als "Bild"-Girl erstmals in die Öffentlichkeit trat, testete sie für das Vorabendmagazin verschiedene Gadgets und ebnete so den Weg für ihre TV-Karriere. Auch Fernanda Brandao (37) oder Jana Ina Zarrella (43) kamen vermehrt in Beiträgen vor und konnten sich über einen Karriere-Push freuen.