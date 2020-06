Bei Arbeiten an der Elektrik des Hauses kam es zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Lichtbogen. Brandrauch stieg aus der Anlage auf. Die Feuerwehr rückte an. Ein 24-jähriger Elektriker hat durch den Kurzschluss schwere Verletzungen an der Hand erlitten. Der Notarzt brachte den Handwerker in die Klinik.