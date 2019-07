München - OB Dieter Reiter (SPD) hätte am liebsten eine Ausweitung auf die ganze Stadt gesehen. Das ist rechtlich nicht möglich, der Stadtrat hat aber durch einen Beschluss zumindest einige Weichen gestellt, die Verdrängungen verhindern sollen: Zum einen sollen die Mieter, die in den 23 Schutz-Gebieten wohnen, durch unbefristete Erhaltungssatzungen länger geschützt werden. Zum anderen will die Stadt prüfen, welche weiteren Gebiete in der Stadt für die Regelung geeignet sind.