Liebe AZ-Leser, halten Sie ab kommendem Montag in der Abendzeitung Ausschau nach dem LOS 2020! Wie viele verstecken sich innerhalb von einer Woche in der Abendzeitung? Das ist die Frage, die Sie lösen müssen, um zu gewinnen! Blättern Sie von Montag bis Freitag alle AZ-Ausgaben von der ersten bis zur letzten Seite durch und zählen Sie die 2020-Rubbellose von Lotto. Die Gesamtzahl aller Lose in einer Woche (fünf Ausgaben von Montag bis Freitag) schicken Sie jeweils bis Montag, 10 Uhr, per Email an marketing@az-muenchen.de.