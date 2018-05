200.000 Euro Schaden Großeinsatz ausgelöst: Penny Supermarkt brennt in Mühldorf

Mühldorf am Inn - Ein Penny-Supermarkt in Mühldorf am Inn ist bei einem Brand am Sonntagabend schwer beschädigt worden. Als das Feuer am Abend ausgebrochen war, waren zum Glück keine Menschen mehr im Gebäude - durch den Brand kam niemand zu Schaden, wie die Polizei in Rosenheim am Montag mitteilte.