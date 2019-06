Lenggries - Das letzte Lebenszeichen des Landshuters (56) erhält der Sohn (35) gegen Mittag. Sein Vater schickt ihm per WhatsApp ein Foto von der Brauneck-Bahn in Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Danach muss sich der Mann nach Schätzungen der Polizei auf den Weg in Richtung Achselköpfe begeben haben. Als der Sohn (35) bis spät in die Nacht nichts mehr von seinem Vater hört, meldet er ihn bei der Polizeiinspektion Landshut schließlich als vermisst.