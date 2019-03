Die Bayernpartei forderte am Donnerstag, dass die Stadt und ihre Töchter Mitarbeitern offiziell teuere Weihnachtsfeiern und Sommerfeste erlauben sollen. "Wenn schon feiern, dann gescheit!" Der städtische Zuschuss – erlaubt sind laut Bayernpartei aktuell nur 20 Euro pro Person – solle "merklich erhöht" werden. Wichtig sei, dass davon alle Beschäftigten der Stadt profitieren, also auch Kindergärtnerinnen oder die Kollegen in Krankenhäusern und bei der Feuerwehr. Die Bayernpartei verweist auf die gute Haushaltslage. "Da erscheint eine kleine Beteiligung der Belegschaft durchaus angemessen", heißt es in einer Mitteilung.