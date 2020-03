In über 15 Fällen mussten Gruppenbildungen im Bereich des Flauchers angezeigt werden. So befanden sich zum Beispiel sieben Personen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren - allesamt mit Wohnsitz in München - am Freitag gegen 18.30 Uhr am dortigen Isarufer: Sie hielten den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht ein, tranken alkoholische Getränke und hatten ein Lagerfeuer angezündet. Sie erhielten einen Platzverweis und wurden wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.