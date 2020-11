Feiernde am Wedekindplatz: Polizei löst Menschenansammlung auf

Am Wedekindplatz haben am Freitagabend etwa 50 Menschen getrunken und gefeiert - und sich dabei nicht an die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen gehalten. Die Polizei erteilte Platzverweise.

15. November 2020 - 12:16 Uhr | AZ

Beliebter Treffpunkt in Schwabing: der Wedekindplatz. © imago images / imagebroker