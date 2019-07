20 Jahre Wiesnstiftung Oktoberfest 2019: Wiesnwirte feiern schon mal den "Auftakt"

Zusammen mit den Münchner Brauereien habe die Stiftung inzwischen viele gute Projekte unterstützt. "Wir haben in der Zeit rund 725.000 Euro an ungefähr 100 Organisationen in München ausgegeben", so Inselkammer weiter. Zweck der Stiftung sei es, Münchner Organisationen zu unterstützen, die sich um "Kinder, Jugendliche, Senioren und Münchner kümmern, die Unterstützung brauchen". Eines der ersten Projekte war die Unterstützung der Münchner Tafel, die pro Woche mehr als 20.000 Bedürftige mit 120.000 Kilogramm Lebensmitteln versorgt.