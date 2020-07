Neufahrn - Im vergangenen September ist ein 20-Jähriger in Neufahrn Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. Wie die Polizei Neufahrn berichtet, wurde der junge Mann am 14. September gegen 8.20 Uhr am S-Bahnhof in Neufahrn von zwei unbekannten Männern krankenhausreif geschlagen.