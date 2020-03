Hoeneß: "Es war eine reife Leistung der Mannschaft"

Youngster Fiete Arp brachte die über weite Strecken deutlich überlegenen Münchner in der 61. Spielminute in Führung. Der 20-Jährige wurde nach tollem Dribbling von Woo-Yeong Jeong eingesetzt und vollstreckte ins linke Ecke. Nur elf Minuten später erhöhte Sarpreet Singh mit einem sehenswerten Volley auf 2:0. In der Folge hatten die Bayern weiter alles im Griff, Kwasi Okyere Wriedt und Woo-Yeong Jeong hatten sogar noch die Möglichkeit zu erhöhen.