20 Buben missbraucht Gericht verkündet neues Urteil gegen pädophilen Kinderarzt

Der Mann hatte immer wieder in Augsburg und München Kinder auf der Straße oder dem Spielplatz angesprochen, ihnen Spielzeug versprochen und sie dann in nahe Gebäude geführt. In Kellern oder Tiefgaragen missbrauchte er sie. Der Mann verging sich zudem an Söhnen von Freundinnen. So hatte er bei Reisen nach Nürnberg und nach Florida die Buben in Hotelzimmern missbraucht.