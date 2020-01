Mord in Starnberg: Waffenarsenal bei Verdächtigem

In der Wohnung des 19-Jährigen entdeckten die Ermittler ein ganzes Waffenarsenal, darunter Kriegswaffen, Munition und Stoffe zur Herstellung von Sprengstoff. An Deko- und Schreckschusswaffen stellten sie Spuren von Versuchen fest, sie funktionstüchtig zu machen. Auf einem in mehreren Zeitungen veröffentlichten Bild aus dem Internet posierte der 19-Jährige in dunkler Kleidung mit einer Gasmaske, Munition und zwei Waffen.