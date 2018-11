DFB beobachtet Drittliga-Schiris gründlich

"Die Schiedsrichter werden bei allen Spielen in der 3. Liga beobachtet, durch einen Beobachter im Stadion", erklärte ein DFB-Sprecher auf AZ-Anfrage: "Darüber hinaus wird jede Spielleitung in der Woche nach dem Spiel noch mit einem Coach im Detail aufgearbeitet." Gründliche Analyse also.