...die jüngste Millionen-Überweisung von Hasan Ismaik: "Zufrieden bin ich erst, wenn ich das endgültige Budget habe. Herr Scharold ist jetzt dran und wird das zusammenstellen. Wenn wir das Budget wissen, können wir entsprechend planen. Dann bin ich zufrieden, denn dann wissen wir auch, was wir zur Verfügung haben, wie wir arbeiten können. Was wir realisieren können mit dem Geld und was wir für einen Kader zusammenstellen können. Dementsprechend brauchen wir demnächst mal Zahlen, damit Günther (Gorenzel, d. Red.) und ich planen können."