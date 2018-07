...das Spiel: "Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es beim ersten Spiel im 4-3-3-System in vielen Abläufen noch fehlt. Zu wenig Tiefe, teilweise sind wir zu zweit oder zu dritt in denselben Raum gelaufen. So haben wir selbst einen tieferklassigen Gegner nicht bespielen können. Nach der Pause wurde es von der Aufteilung her viel besser."