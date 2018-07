Quirin Moll, Stratege der Sechzger – wie klingt das?

Das hört sich gut an. Meine Position auf der Sechs würde ich generell eher als unauffällig bezeichnen. Zweikämpfe mit mir sind sehr eklig für den Gegner. Aber ich sehe auch das ganze Konstrukt. Es gefällt mir, Kommandos zu geben, das Spiel zu ordnen, weil du es vor dir hast: mal schnell machen, mal Tempo rausnehmen. Ich will die Fäden ziehen.

Sprechen wir über Ihr Privatleben: Wenn man sich im Internet über Sie informiert, findet man Schlagzeilen über einen Autounfall im Jahr 2016, bei dem Sie Glück im Unglück hatten.

Bei dem Unfall bin ich bei Regen in die Leitplanke gerast, wegen Aquaplaning. Trotz Allrad ging gar nix mehr: Totalschaden, aber ich wurde nur leicht verletzt. Das war so ein Moment, in dem man merkt, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Daher sollte man sich immer auf das Wesentliche besinnen. Ich bin glücklich verheiratet, vor fünf Monaten haben wir unsere kleine Tochter bekommen. Umso schöner, dass sie hier in der alten Heimat aufwachsen kann.

Quirin Moll: "Krafttraining ist ein guter Ausgleich"

Was tun Sie dafür, um im harten und schnelllebigen Fußball-Business klar im Kopf zu bleiben?

Ich geh' jetzt nicht meditieren wie der Heppi (Neulöwe Herbert Paul, d. Red.). Ich versuche, immer professionell zu sein, Krafttraining ist für mich ein guter Ausgleich. Ich achte sehr auf meine Ernährung, esse keine Milch- und Weizenprodukte. Das tut mir einfach gut.

Verbesserungsbedarf gibt es aus Sicht der Löwen-Fans noch, was Ihr Vorbild betrifft: Sie nannten kürzlich Bastian Schweinsteiger…

Stimmt, aber ich glaube sie verzeihen es mir, früher als junger Spieler bei den Bayern von einem Nationalspieler etwas abgeschaut zu haben. Und es gäbe da noch Xabi Alonso als Idol – während seiner Zeit beim FC Liverpool natürlich (lacht). Spaß beiseite: Damals hat er auf einem fantastischen Niveau gespielt. Ich finde Liverpool auch jetzt noch ziemlich geil, das ist ein traditionsreicher Arbeiterverein. Dazu der schnelle und intensive Klopp-Fußball. Passt auch irgendwie zu Sechzig, oder?

Hier gibt's mehr News vom TSV 1860